Mac Miller : un album inédit a été enregistré avant sa mort

Mac Miller a enregistré un opus juste avant son décès avec Madlib à la production.

C’est triste à dire mais la mort fait vendre, et ça, l’industrie musicale l’a bien compris ! Entre le business des projets posthume de Tupac ou encore de XXX Tentacion, les maisons de disque ne cessent de faire progresser les ventes des artistes disparus. Mac Miller, décédé le 7 septembre dernier d’une overdose, a plutôt échappé au phénomène. Effectivement, les artistes et producteurs se sont contentés de lui rendre hommage en bonne et due forme.

Cependant, l’ancien manager de Mac, Eothen "Egon" Alapatt, a balancé une nouvelle inédite, l’artiste avait enregistré un projet avec DJ Madlib juste avant de nous quitter :

"Les deux artistes ont travaillé sur un projet commun, le rap de Mac Miller sur un beat de Madlib a été mieux que beaucoup d’artistes qui ont essayé de poser sur le même beat ".

Le dernier album du rappeur "Swimming ", sorti le 3 aout 2018, n’avait pas reçu de Grammy Award pour le meilleur album rap. Cela n'avait pas empêché la grande gagnante, Cardi B, de partager sa récompense avec la famille du défunt.

L’album commun entre les deux artistes devait se nommer "Maclib". Néanmoins, par respect pour le mort, Madlib ne prévoit pas de sortir le projet, d'autant plus qu'il s’oppose au concept des œuvres posthumes.

Une chose est sûre, que l’opus sorte ou non, Mac Miller aura laissé sa trace dans le rap game à jamais...