Kool Shen confirme un film ainsi qu’une série sur l’histoire de NTM !

Des soupçons vérifiés : il y aura bien un film et une série sur NTM, d’après Kool Shen.

C’est officiel : le duo formé par JoeyStarr et Kool Shen aura bien un film et une série à son effigie. Une information concernant un probable biopic sur le groupe de rap français avait déjà circulé il y a quelques mois, puisqu’un casting avait même été lancé pour interpréter le rôle de Didier Morville entre 18 et 25 ans. Kool Shen lui-même confirme cette nouvelle !

À l'affiche du film thriller “Paradise Beach” signé Xavier Durringer, Kool Shen joue le rôle d’un vrai gangster… Il s’est entretenu avec le média Le Parisien à son retour de Phuket où le tournage a eu lieu, pour confirmer deux projets en cours, mettant en lumière l’histoire du groupe mythique.

Le rappeur récemment devenu acteur affirme donc qu’un biopic est en préparation par la réalisatrice Audrey Estrougo, mais ce n’est pas tout ! Netflix et Arte offriront bientôt à leur public une série de huit épisodes signés Katell Quillévéré et Hélier Cisterne. Le travail de ces derniers sera appuyé par le duo, qui s’avère “content que ça existe”, d’après les dires de Kool Shen.

On ne sait pas encore si les deux artistes figureront dans un ou les deux projets. On attend cependant leurs sorties avec impatiences ! Vous pourrez également les retrouver sur scène dans la cadre de leur tournée qui débutera le 23 juin prochain lors du festival Solidays.

-Anaïs Koopman