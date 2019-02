We Love Green 2019 : Booba, Vald et Aya Nakamura au programme !

En juin prochain, le rap français sera à l’honneur à We Love Green, avec notamment Booba, Aya Nakamura et Vald sur scène.

Le festival We Love Green, qui se déroule depuis l’année 2011, est considéré comme un événement de “musique électro-pop” à la base… Pourtant, chaque année, le rap prend une place davantage grandissante sur la scène du Bois de Vincennes. Les artistes français ne sont pas épargnés, à l’image de B2O, Vald ou encore Aya Nakamura.



We Love Green vous donne donc rendez-vous le week-end du 1er et 2 juin prochain pour une line-up de qualité dévoilée sur le compte Instagram du festival, entre house, pop et hip-hop notamment. Une palette de genre musicaux pour nous ambiancer, où le rap francophone aura sa place. Ainsi, Booba, Vald, Aya Nakamura, Hamza, Columbine, 13 Block et Zola rapperont cet été pour vous. Une preuve supplémentaire que Vald et Aya Nakamura font bien partie des “jeunes européens les plus influents selon le magazine Forbes”...



Du côté rap US, vous serez aussi servis puisque Future nous fera l’honneur d’apparaître lors de ce week-end ensoleillé. Alors, amoureux du rap, ne craignez rien : vous serez servis une année de plus !

-Anaïs Koopman