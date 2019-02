Juicy J est le boss dans "Let Me See" !

Découvrez le dernier clip de Juicy J en featuring avec Kevin Gates et Lil Skies : "Let Me See".

Juicy J s’impose dans "Let Me See" avec ses acolytes Kevin Gates et Lil Skies.

Le rappeur de Memphis nous plonge dans l’univers de la Silicon Valley en tant que dirigeant de la Juice Box. C’est la région high-tech des USA qui rayonne par ses start-ups toutes plus innovantes les unes des autres. Style très soigné, imposant, l’instigateur se retrouve en couverture de tous les magazines économiques américain. Un homme d’affaire pas comme les autres qui domine le domaine des nouvelles technologies. Célébrer sa réussite en tant qu’entrepreneur afin d’établir un parallélisme avec sa carrière musicale : Juicy n’a rien à prouver, il est au top du rap game ! Accompagné de Kevin Gates et de Lil Skies, l’ex-membre de Three Six Mafia tient à prôner la force de l’union sur un beat qu’il enchaine de punchlines.

Par ailleurs, la sortie du clip n’est pas un hasard car elle coïncide avec le "Black History Month". Durant tout le mois de février la communauté afro-américaine célèbre son excellence dans tous les domaines professionnels. Un encouragement dans un moment où certaines loi outre-Atlantique mènent plus à la division qu’à la réussite.

D’ailleurs il n’a pas hésité à donner son avis publiquement sur ce sujet : "La culture noire prospère, on voit de plus en plus d’entrepreneurs, de producteurs musicaux, et de politiciens noirs, c’est super !"

Un message d’espoir à l’heure où la réussite est moins mise en avant…