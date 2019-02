6ix9ine pourrait être libéré plus tôt… s’il collabore plus avec le gouvernement !

Grâce à un accord avec le gouvernement, Tekashi 6ix9ine pourrait sortir de prison très prématurément.

L’auteur du single inédit “Lanes” pourrait éviter la prison à perpétuité ! En effet, si 6ix9ine, arrêté depuis novembre dernier, accepte de collaborer avec le gouvernement américain, il pourrait être autorisé à quitter sa cellule et voir les charges retenues contre sa personne être effacées.

Tekashi 69 a en effet passé un accord avec les autorités, impliquant sa coopération avec les Fédéraux. Sa peine passerait donc de quarante-sept ans de prison à une libération soudaine et à la suppression de neufs chefs d’accusation pour lesquels l’artiste de seulement vingt-deux ans a été inculpé. Il pourrait aussi obtenir le droit à une protection de témoin.

Ainsi, s’il accepte d’avouer tous les crimes commis et coopère avec le gouvernement américain, Daniel Hernandez pourrait s’en sortir. Il a déjà à ce jour reconnu avoir appartenu au gang des Nine Trey Gangsta Bloods et pris part à la tentative de meurtre d’un membre de gang opposé. Il a aussi accepté de témoigner à l’encontre d’une dizaine de co-accusés, avec qui il avait collaboré, avant d’être traité de “balance” par Snoop Dogg notamment.

Rien de sûr concernant le cadre de ce nouveau pacte, qui sera déterminé le 24 janvier 2020 lors de son prochain jugement. On imagine que si le rappeur sera soulagé face à ce changement, il risque de se faire de nouveaux ennemis suite à cet accord avec le gouvernement…

-Anaïs Koopman