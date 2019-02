Vald et Aya Nakamura classés parmi les jeunes européens les plus influents !

Selon un classement Forbes, Aya Nakamura et Vald figureraient parmi les jeunes européens les plus influents.

Une consécration pour les deux artistes français ! Aya Nakamura et Vald figurent en effet dans un classement du prestigieux magazine américain Forbes. Il s’agit du top 30 des américains âgés de moins de trente ans les plus influents d’Europe !

Concernant Aya Nakamura, la chanteuse de RnB est définie par Forbes comme étant l’artiste féminine française la plus streamée à la fois sur le territoire français et dans le monde entier en 2018. Le magazine relève notamment l’immense succès du morceau “Djadja” et considère Aya Nakamura comme la “star de la pop franco-malienne”.



Du côté de Vald, c’est son signe “Désaccordé” qui est mit à l’honneur, après avoir été “devenu numéro un des charts nationaux”. Sont aussi mentionnés ses deux derniers projets “Agartha” (2017) et “Xeu” (2018), tous deux certitifiés disque de platine…



Le deux artistes se retrouvent dans le classement aux côtés de IAMDDB, Ella Mai, Octavian ou encore Jorja Smith notamment. Une mention en or !

-Anaïs Koopman