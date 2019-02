Vald te dit ''JE T’AIM3'' dans le teaser d’une ''Trilogie de l’amour''...

Découvrez le teaser de la ''Trilogie de l’amour'' de Vald : JE T’AIM3.

Deux semaines après avoir dévoilé un documentaire de cinquante minutes sur la création de son dernier projet “XEU”, sorti le 2 février dernier, Vald s’improvise acteur dans une “Trilogie de l’amour”. Le concept est simple : il s'agit de réunir trois court-métrages qui se suivent, investissant les thèmes du couple, de l’amour et du sexe.

D’après cette première bande-annonce désormais disponible, on découvre Vald au centre de cette trilogie, réalisée par Leïla Sy, Cristobal Diaz et Lucas “Kub”. Ces deux derniers sont aussi à l’origine de plusieurs clips de l’artiste, dont “Ma Meilleure Amie” et “Vitrine” feat. Damso. Une information qui justifie le fait qu'ils aient choisi Vald comme acteur principal, pour ce projet qui se déroulera en trois temps : “Avant l’amour, la rencontre”, “Pendant l’amour, le quotidien”, “Après l’amour, la violence”.

On reconnaît certains visages, dont celui de JoeyStarr notamment, dans ce trailer inédit. Un projet rendu possible, notamment grâce à une action de financement participatif. Les trois courts-métrages verront le jour sur trois jours d’affilée, entre le 22, 23 et 24 février et on a hâte de les découvrir !

-Anaïs Koopman