Une collaboration est en préparation entre Cardi B et Dj Khaled...

Un duo qui s’annonce explosif !

La première est ressortie des Grammy Awards 2019 avec trois trophées, dont le “meilleur album rap de l’année” pour “Invasion of Privacy”. Dj Khaled, quant à lui, est en pleine préparation de son prochain projet, “Father of Asahd”, qui verra le jour cette année. Un album dans lequel on pourra entendre la voix de la chanteuse new-yorkaise, d’après la confirmation par le DJ et producteur d’un featuring ensemble. Pas un première, puisque les deux artistes avaient déjà prêté leur voix au morceau “Dinero” de Jennifer Lopez, mais une nouvelle qui reste attrayante !



Ce dernier a en effet posté une vidéo du duo inédit, dans laquelle il s’exclame : “ils m’ont dit que je ne pourrais pas avoir Cardi B sur mon album, donc on a fait en sorte d’enregistrer un son ensemble”. À travers les images, on comprend que les deux artistes sont sur un plateau de tournage, sûrement du clip qui accompagnera le morceau.

Cardi B aurait accepté d’enregistrer ce titre, qui n’a pas encore de date de sortie ni de nom, lorsqu’elle était encore enceinte de Kulture. Elle s’était d’ailleurs énervée après les nombreuses remarques reçues après sa victoire aux Grammys, en mentionnant notamment son rythme de travail élevé, même en pleine grossesse. Allant jusqu’à supprimer son compte Instagram à cause de ces mêmes réactions, Cardi B a finalement décidé de le réactiver… deux jours après.

Il ne s’agit pas de la seule collaboration prévue sur “Father of Asahd”, puisque Dj Khaled a aussi invité Post Malone, Big Sean, Travis Scott et Chris Brown à collaborer avec lui. Un projet qui s’annonce bouillant et qu’on attend avec impatience, à commencer par en connaître plus sur la tracklist et la date à laquelle il sera dans les bacs !

-Anaïs Koopman