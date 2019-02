Hamza dévoile enfin la tracklist de son album ''Paradise'' !

Découvrez les infos sur le projet ''Paradise'' de Hamza, disponible le 1er mars.

Disponible le mois prochain, le premier mars exactement, le nouvel album du rappeur belge dispose désormais d’une tracklist, rendue publique par Hamza lui-même. Au programme, dix-sept morceaux en tout et quatre guests sur le projet “Paradise”.

Le rappeur s’est tout simplement exprimé via son compte Instagram, en postant une photo de la pochette arrière de l’album en question, avec pour toute légende sa date de sortie. Le tout, deux semaines après avoir communiqué cette fameuse date et présenté la cover aquatique du projet à sa fanbase.



De la tracklist, on ne connaît aujourd’hui qu’un titre, celui portant le nom de l’album, “Paradise”, clippé il y a trois semaines de cela. Encore Seize tracks à découvrir, donc, en espérant en entendre quelques uns avant le premier mars. Du côté des featurings, Hamza mariera sa voix à celle de quatres invités sur trois sons au total.

On aura donc l’honneur d’écouter “HS” en collaboration avec SCH, morceau interprété par les deux artistes lors du concert du dernier à l’Olympia le 31 janvier dernier. La chanteuse de RnB Aya Nakamura prêtera son flow au titre “Dale x Love Therapy”, tandis que Christine and The Queens et Oxmo Puccino clôtureront l’album avec le son “Minuit 13”. Pas de trace de Jaden Smith, malgré les suspicions faites quant à un possible featuring entre eux, d’après une photo du duo en studio.



Une chose est sûre, on a hâte de découvrir la nouvelle recette de Hamza, imprégnée de l’atmosphère de la Cité des Anges, où le rappeur a finalisé “Paradise”, sous les palmiers ensoleillés. Une réussite presque garantie, après le succès de sa dernière mixtape “1994”, sorti le 27 octobre 2017…

-Anaïs Koopman