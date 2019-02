Un faux Kanye West escroque pour un million d’euros chez Philipp Plein !

Découvrez l’histoire de la folle escroquerie faite à la marque Philipp Plein.

Du 8 au 16 février 2019 s’est déroulé l'un des évènements les plus courus du monde de la mode : la Fashion Week new-yorkaise. L'occasion pour les créateurs de se plier en quatre, pour avoir le plus de visibilité possible. Durant cette semaine folle, la marque Philipp Plein a décidé de faire les choses en grand en choisissant Kanye West en tant que grand performer de son défilé. Le hic, c’est que l’homme que la marque a engagé n’était pas Yeezy. La transaction s'est faite avec un faux représentant de Kanye sachant même imiter la signature du rappeur. Une personne s’est faite passer pour l’artiste et a empoché presque 1 million de dollars, soutiré au créateur allemand.

Yeezy, connu pour ne pas mâcher ses mots, s’est empressé de réagir : « Ce message s’adresse à tous les clowns qui vendent, produisent ou achètent des faux ! L'achat, la vente et la production de faux est un crime grave ! Vous trahissez et volez toutes les personnes qui travaillent pour les marques originales ! L'argument de ne pas avoir l'argent pour acheter le produit original ne donne à personne le droit d'acheter des produits contrefaits ! Les produits contrefaits sont fabriqués par des entreprises et des usines illégales qui ne respectent aucune norme ou directive éthique en matière de qualité, de sécurité et de droits de l'homme ! Si vous soutenez la production de faux en achetant de faux... vous devenez aussi un criminel ! Je construis une marque à partir de rien tout seul sans l’aide de personne. Je ne laisse personne me voler ce sur quoi je travaille depuis 20 ans !!!! »

Une contrariété pour Philipp Plein, qui doit déjà faire face à l'essor de nombreuses contrefaçons de ses vêtements, mais aussi pour Kanye, qui a l'habitude de tout contrôler y compris le maquillage de Kim Kardashian et qui se retrouve au cœur d’un fait divers. Non, attendez… Ce n’est quand même pas un coup de com’ de Yeezy ?