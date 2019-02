21 Savage : il va sortir de détention en attendant son procès !

Le rappeur 21 Savage va enfin être libéré dans l’attente de son procès.

Entre les mains des services d’immigration des États-Unis depuis déjà deux semaines, on dirait que les nombreux soutiens à 21 Savage ont enfin payé. Plusieurs personnalités comme Offset des Migos se sont exprimés en faveur du détenu, qui a aussi été plus sérieusement soutenu par Jay-Z qui a engagé un avocat au nom de Alex Spiro pour le défendre et par une pétition en vue de sa libération. Ainsi, 21 Savage sera libéré en attendant son procès.



En ce mercredi 13 février, le rappeur de vingt-six ans originaire d’Atlanta est libéré d’après TMZ, qui a pu communiquer avec les trois avocats de 21 Savage. Confirmant une libération sous caution, Alex Spiro, Dina LaPolt et Charles Kuck ont également passé un message aux fans de l’artiste, quelques jours après la soixante-et-unième cérémonie des Grammys : “21 Savage nous a demandé de transmettre un message spécial à ses fans : il vous dit que même s'il n'était pas présent aux Grammy Awards, il était là par l'esprit et est reconnaissant pour le soutien venu du monde entier. Il est plus que jamais prêt à retrouver ses proches et à continuer de faire de la musique qui rassemble les gens.”



On attend encore la date du procès, date limite de la libération sous caution de l’artiste… et aussi à laquelle nous en saurons plus sur son avenir sur le sol américain. 21 Savage, quant à lui, ressort choqué vis-à-vis des conditions de détention subies, considéré comme “immigré” par les services d’immigrations. Il a aussi demandé à ses avocats de dire sa pensée pour toutes les personnes étant encore dans cette situation…

