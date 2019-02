PNL : Ademo confirme leur retour imminent !

Ademo affirme aux fans de PNL que le duo prépare du lourd pour la suite.

Décidément, le crew PNL est toujours aussi surprenant ! En 2018, les deux frères avaient un peu disparu de la circulation, à l’exception des deux bombes lâchées avec succès : “À l’Ammoniaque” et “91’s”. Un comportement qui a fait monter crescendo l’impatience de leur large fanbase. Après deux vidéos présentant des extraits de morceaux inédits, Ademo fait un point sur son compte Instagram et rassure ses followers.



Le frère de N.O.S a donc blagué sur les “disparitions” plutôt habituelles du duo, en affirmant que même si ça ne s’était pas forcément vu de leur public, les membres de PNL avait préparé des “byes depuis un bon bon moment”, enfermés “dans leur bulle”. Un effacement qui en vaudrait la chandelle, donc, d’après les dires assurés d’Ademo, qui en profite aussi pour exprimer sa gratitude pour “TOUT” !



Les extraits de sons encore inconnus de leurs fans seraient donc des confirmations de nouveaux titres à venir et d’une suite imminente offerte par les frères des Tarterêts. On ne sait pas encore si les deux prévoient un troisième album, ni pour quand leur retour est prévu. On peut dans tous les cas être plus tranquille : ça avance pour Ademo et N.O.S, qui préparent du lourd, “trêve de balivernes”...

-Anaïs Koopman