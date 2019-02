Cette année, Damso se réconcilie avec les Victoires de la Musique !

Le rappeur belge Damso sort gagnant des Victoires de la Musique 2019 et s’exprime en faveur de la cérémonie.

Alors que Damso n’était pas en très bons termes avec les Victoires de la Musique, notamment pour ne pas avoir été nominé l’année dernière en 2018 malgré l’immense succès de “Ipséité”, le rappeur belge revient sur les propos qu’il avait tenu à cette époque. Cette année, il a en effet remporté le prix de l’album rap de l’année pour “Lithopédion”, qui a été certifié disque d'or...

Dems était même allé jusqu’à mentionner la cérémonie dans le morceau “Mort” avec ces mots : “J't'aime pas comme les Victoires de la Musique”. Finalement, après avoir été couronné pour son dernier projet, l'interprète de "Feu de Bois" a assumé sa nouvelle position au micro : "J'ai pas toujours tenu des propos très élogieux en ce qui concerne les Victoires de la musique [...] là où j'ai fait preuve de colère, vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit".

Visiblement touché par ce prix élogieux, Damso a également communiqué son souhait le plus cher concernant le rap, en déclarant espérer “qu'enfin le rap sera respecté”, d’après son passage dans les studios radio de France Inter au micro de Rebecca Manzoni et Didier Varrod. Il explique cette ambition en affirmant que “la plupart du temps on voudrait un certain style de rap, parfois plus doux, alors que si les gens veulent dire des choses plus dures, plus fortes, ils vont l’exprimer autrement”.

Une belle revendication pour le rap jeu !



-Anaïs Koopman