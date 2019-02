Cardi B disparaît d’Instagram après avoir dominé les Grammy Awards !

Très énervée suite aux Grammys, Cardi B supprime son compte Instagram...

Décidément, Cardi B est sur un roller-coaster émotionnel ! Alors qu’elle a accumulé les prix le 10 février dernier lors de la soixante-et-unième cérémonie des Grammy Awards, la chanteuse new-yorkaise s’est enflammée par la suite, jusqu’à supprimer son propre compte Instagram.



L’artiste a justifié ce choix par une vidéo postée sur ce même réseau et donc plus disponible depuis. Très énervée face aux nombreuses critiques depuis qu’elle a notamment remporté le prix du “meilleur album de rap” pour “Invasion of Privacy”, Cardi B s’est donc exprimé avec ces mots : “Ce n’est pas mon genre de rabaisser les gens au détriment de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas mon genre. Je ne supporte pas ces agissements. Toujours est-il que j’ai encaissé mon lot de conn***** aujourd’hui, et j’ai vu pas mal de m**** la nuit passée, je suis lassée de ces conn*****. J’ai travaillé dur pour ce put*** d’album », mentionnant indirectement sa rivalité avec la rappeuse Nicki Minaj.

Il faut dire que l’artiste a accumulé son lot de remarques désobligeantes, à commencer par les Grammy Awards 2018, cérémonie durant laquelle elle n’avait rien gagné, même pas avec “Bodak Yellow”. Suite à cela, elle avoue ne pas comprendre pourquoi le contraire lui fait subir le même traitement : maintenant qu’elle a gagné, les retours sont toujours aussi désobligeants. Une raison suffisante pour Cardi B d’envoyer valser des millions d’abonnés.

-Anaïs Koopman