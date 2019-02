Grammy Awards : Alicia Keys bluffe le public en jouant sur deux pianos à la fois...

La chanteuse Alicia Keys reprend de nombreux classiques aux Grammy Awards 2019 en pianotant sur deux instruments !

Alors que la chanteuse a été désignée maîtresse de la soixante-et-unième cérémonie des Grammy Awards le dimanche 10 février dernier, l’artiste ne s’est pas contentée de remettre des prix… puisqu’elle a aussi offert une incroyable prestation au public de la soirée, en s’amusant à jouer sur deux pianos à la fois, une chose qu’elle aurait rêvé de faire depuis longtemps. Alicia Keys a repris de nombreux classiques de sa puissante voix de velours et nous internautes pouvons l’écouter, encore et encore…

Pieds nus, la chanteuse a donc commencé par rendre hommage à la chanteuse de jazz Hazel Scott, qui l’aurait inspirée pour cette expérience, avant de chanter “Killing Me Softly” des Fugees. Alicia Keys a clôturé son propre show en interprétant son propre morceau “Empire State of Mind”, en passant par des reprises de Drake ou encore de la grande Lauryn Hill…



De quoi rendre la prestigieuse cérémonie encore plus magique qu’elle ne l’a été. Durant la soirée, de nombreux prix ont été remis, pour un nombre impressionnant de femmes et de noms du hip-hop, à l’image de Cardi B et de Childish Gambino.





-Anaïs Koopman