Grammy Awards 2019 : les femmes et le hip-hop ont dominé la cérémonie !

Retour sur la version 2019 des Grammy Awards, avec le hip-hop et les femmes en tête.

La soixante-et-unième soirée des Grammy Awards s’est déroulée le dimanche 10 février dans la Cité des Anges. Un moment mémorable, plus particulièrement pour les femmes et le monde du hip-hop.



À commencer par le rappeur et chanteur Childish Gambino, qui a remporté trois prix lors de du cérémonial : le prix du Morceau de l’année pour “This Is America” et celui du Meilleur enregistrement de l’année. Le visuel du même titre a aussi été félicité. “This Is America” dénonce des faits actuels aux États-Unis, à l’image du port d’armes, de la discrimination que subissent les Noirs américains ou encore de la résurgence de l’esclavagisme… de quoi attiser la curiosité de plus de 35 millions de personnes sur YouTube en deux jours seulement.

Une belle récompense pour l’artiste, qui a détrôné de grands noms du rap, tels que Kendrick Lamar et Drake, malgré les nombreuses nominations qui leur avaient été dédiées. Ces derniers sont quand même repartis avec le prix de la Meilleure performance rap pour Kendrick Lamar, qui a largement pris part à la bande-originale de “Black Panther”. De son côté, le Champagne Papi a vu son titre “God’s Plan” couronné du titre de Meilleure chanson rap de l’année.



La rappeuse new-yorkaise Cardi B a récolté autant de trophées que Donald McKinley Glover. Elle a surtout remporté le prix du Meilleur album rap de l’année, pour son premier projet “Invasion of Privacy”, devant Mac Miller, Pusha T, Travis Scott et Nipsey Hussle. Une consécration d’autant plus importante que l’artiste est la première femme à recevoir ce prix dans cette catégorie précise depuis 1996, année à laquelle il a été créé… et bien souvent squattée par Eminem ! Dans le même registre, la chanteuse H.E.R. a reçu le trophée du Meilleur album de RnB de l’année pour “H.E.R.”.

Concernant le prix du Meilleur album de musique contemporaine, les Carters l’ont emporté haut la main pour leur projet commun “Everything Is Love”. Une belle conclusion pour résumer cette célébration, un honneur au hip-hop et aux femmes dans la musique !

-Anaïs Koopman