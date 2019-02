Booba-Kaaris : ils continuent de s’insulter… et le combat sera fermé au public !

Instagram restera-t-il le seul champ de bataille de Booba et Kaaris ? Leur combat sera fermé au public.

Alors que Kaaris a signé le fameux contrat qui devait définir les règles de son combat contre Booba ce jeudi 7 février, il continue de se faire insulter par son rival, toujours à travers Instagram. De plus, son avocat déclare que le combat se fera sans public ! Une annonce qui devrait attrister plus d’un fan…



Rappelons que Kaaris a respecté les clauses du contrat mentionnées par le duc auparavant, puisque celui-ci précise que s’il gagne, il remporte 1 millions d’euros contre un grec si B2O met son adversaire à terre ! Pourtant, le contrat n'a pas l'air de plaire à Booba d'après son dernier post Instagram, dont la photo et la légende parlent pour eux-même… :

Un post insultant auquel répond K2A via une vidéo Instagram qui précise que malgré ses propos virulents, le combat se déroulera d’après lui “en Tunisie et nul part ailleurs”, “avec la participation de la fédération Tunisienne des sports de combat”. Il ajoute que d’après lui, “le contrat est en beton” et que “tout est carré”... ce dont Booba a l’air de douter.





Toujours d’après Kaaris, “la seule option c’est la bagarre”. Un affrontement qui devrait être fermé au public, si on croit les dires de Me Yassine Yakouti, son avocat. Inutile de prendre vos billets, donc, puisque le combat sera diffusé sur les réseaux sociaux, permettant à leurs fanbases mutuelles de le suivre à distance. Enfin, les deux rappeurs ne prendront pas le même avion pour la Tunisie, pour éviterle même incident qu’à Orly…



On attend la réaction de Booba !

-Anaïs Koopman