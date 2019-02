Affaire 6ix9ine : son ex-petite-amie le dénonce pour viol et violences !

6ix9ine essuie une accusation supplémentaire pour viol et violences de la part de son ancienne compagne.

Alors que son cas est déjà bien assez complexe, 6ix9ine, toujours en prison, a déjà été fortement critiqué pour avoir dénoncé certains de ses ex-associés, notamment par Snoop Dogg, qui l’a traité de balance. Son ex-compagne alourdit sa réputation de gangster et de lâche d’une accusation bien plus importante : elle déballe tout et affirme que Tekashi 69 l’aurait violée et lui aurait porté des coups lorsqu’ils étaient ensemble. Une information qui risque d’assombrir le tableau déjà bien sombre du rappeur new-yorkais.

Alors que le détenu a déjà plaidé coupable pour neuf chefs d’accusation, une dixième s’ajoute donc à la liste, d’après une certaine Sara Molina, qui a passé sept ans aux côtés de 6ix9ine. Voici l’extrait de son récit, très glauque : « Il a commencé à me frapper pendant deux heures d'affilée. Il me regardait avec ses yeux de fou. J'avais peur (...). Il m'a frappé si fort à l'oeil droit que j'ai cru que j'étais devenue aveugle. Mon visage était tellement gonflé. C'était vraiment moche. Je pouvais à peine ouvrir les yeux. » Il ne s’agit que d’un épisode parmi d’autres, puisqu’il l’aurait également forcée à avoir des rapports sexuels avec lui.

Une déclaration arrive au pire moment pour le rappeur, qui croule définitivement sous les dénonciations, alors qu’il venait d’accepter de collaborer avec la justice américaine… et que ses relations avec son ancien avocat Lance Lazzaro sont compromises ! On attend l’éventuelle réaction de Dawn Florio, qui le remplace jusqu’à nouvel ordre.

-Anaïs Koopman