Acheter des vues sur YouTube : Wacko tente le coup !

Une initiative originale de la part du rappeur Wacko pour faire décoller son prochain clip.

Loin de vouloir subir le système, Wacko décide de l’utiliser… en demandant à son auditoire de participer à l’achat d’un million de vues sur son clip à venir ! Une initiative originale qui a déjà fait pas mal de bruit sur les réseaux.



Il s’agira en fait du visuel d’un titre intitulé “La Triche Paie”, un morceau qui portera bien son nom puisque s'il buzz, ce sera bel et bien grâce à de la “triche”... et un brin de ruse. Dans une vidéo explicative, Wacko joue au YouTouber et développe son concept en costard.

Grâce à cette méthode, le rappeur surfe sur la vague des achats de vues et profite de celle-ci pour tenter d’atteindre la somme de 1500 euros. Vous avez jusqu’au 1er mars 2019 pour participer à la cagnotte "Pot Commun", en sachant que l’artiste a déjà récolté 930 euros !

Un teaser qui rapporte plus qu’il ne coûte au rappeur, pour le clip de “La Triche Paie” qui devrait voir le jour le 1er mars prochain et un éventuel premier album. De beaux projets pour Wacko, qui avait notamment posé ses vibes aux côtés de celles de Guizmo ou encore de Alpha Wann il y a déjà cinq ans. Un retour en 2019 qui s’annonce onéreux !