La mère de 21 Savage réprimande les internautes qui se moquent de son combat

Une réaction de plus dans le cas de 21 Savage : sa propre mère s’exprime.

Suite à son arrestation par les services de l’immigration et de la douane américaine le 3 février dernier, 21 Savage a été victime de moqueries sans limite sur la toile, via de nombreux meme ou GIFs basés sur sa situation. Choquée, sa mère l’a défendu, rejoignant le rang d’autres soutiens à son fils, à l’image d’Offset des Migos.



Heather Joseph de son vrai nom, la mère du rappeur s’est donc exprimée via une story Instagram à l’encontre des internautes qui, d’après elle, “rigolent de ceux qui traversent de vrais challenges de vie, se battant pour leurs vies et liberté”.







Un texte particulièrement touchant, lorsque l’on considère que son fils fait actuellement face à une procédure d’expulsion depuis son arrestation. Pourtant, son avocat continue d’affirmer que l’artiste n’a jamais souhaité cacher son statut d’immigration et qu’il est actuellement en plein processus de demande de visa.

En 2005, 21 Savage était arrivé de façon légale sur le territoire américain depuis le Royaume-Uni, à l’âge de sept ans seulement. Alors qu’il a perdu son statut légal l’année d’après, en 2006, il affirme qu’il n’avait pas les moyens, en tant qu’enfant, de faire une demande de visa par lui-même.



Un argument utilisé par son avocat Charles Kuck, qui réprimande les services d’immigration américains, qu’il accuse d’intimidation envers son client. Selon lui, les services en questions pousseraient 21 Savage à quitter les États-Unis. De nouveaux éléments nécessaires au dénouement de l’affaire devraient être disponibles rapidement.