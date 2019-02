DMX annonce une tournée célébrant les 20 ans de « It’s dark and hell is hot »

A peine sorti de prison, DMX repart sur les routes et dévoile les premières dates de sa grande tournée.

Seulement quelques jours après sa libération, l’ex-leader des Ruff Ryders surprend son public en communiquant les dates de sa tournée qui rend hommage à son classique et premier album « It’s dark and hell is not » sorti en 1998. Nul doute que le rappeur qui purgeait une peine d’un an de prison pour fraude fiscale a eu le temps de réfléchir à la meilleure façon de revenir sur le devant de la scène.

Earl Simmons, de son vrai nom, souhaite donc marquer le coup en célébrant les 20 ans d’un album culte du rap américain. Un road trip musical à travers les USA qui devrait aussi confirmer l’influence toujours aussi importante du Dark Man X. Cette tournée sensationnelle pour tous les amateurs de hip-hop débutera le 8 mars prochain à Oklahoma City pour se terminer à Pittsburgh le 7 mai 2019. Deux mois glorifiant l’album le plus vendu du roi du gangsta rap.

A sa sortie en 1998, l’opus s’est écoulé à plus de 251 000 exemplaires la première semaine aux Etats-Unis, un exploit à une époque où le streaming n’existait pas. Aujourd’hui, on évalue ses ventes à plus de six millions de disques écoulés ! C’est une surprise explosive pour ses fans qui profiteront d’un moment unique et auront la possibilité de vivre, en live, des titres aussi historiques que « Ruff Ryders Anthem » ou « Look Thru My Eyes ».

Celui qui ressent de la déception à propos du rap actuel et de sa culture ne veut pas uniquement revenir avec une tournée. Il prévoit aussi la sortie d’un biopic ainsi que la mise en bacs d’un album inédit. De quoi nous laisser penser que le rap hardcore de la East Coast est loin d’être mort…