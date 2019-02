N.O.S. de PNL balance quelques secondes d’un titre inédit !

On dirait que PNL revient bientôt, d’après un court extrait d’un nouveau titre.

Alors que leur quatrième projet est toujours attendu par le plus grand nombre depuis la sortie de leur dernier album en 2016, les membres de PNL continuent de jouer la carte du mystère… tout en nous dévoilant un minimum d’informations. Et pour cause, N.O.S. a partagé cinq secondes en tout et pour tout d’un morceau encore inconnu de son public.



Les deux frères s’étaient dit “impatients de vivre la suite” en partageant des vidéos de leurs concerts au début de l’hiver. Apparemment, les choses avancent plus concrètement pour N.O.S. et Ademo, qui ont l’air d’être prêts à avancer depuis la projection “PNL Tour” de leur tournée fin novembre dernier dans le dôme de La Géode… qui pourrait bien marquer le passage à la page suivante.





Dans ces quelques secondes, N.O.S investit une prob bre-som de la punchline suivante : “Putain qu’est-ce qu’il m’arrive ? Pourquoi je m’endors sans vivre ?”. Ce track pourrait bien connaître un succès similaire aux deux inédits balancé s durant l’année 2018. “À l’Ammoniaque” et “91’s” sont tous deux devenus des hits et ont suffit à ne pas oublier le duo de cloud rap.



On attend la suite, et vite !

-Anaïs Koopman