Vald va sortir “XEU 2” et balance le documentaire “XEU le doc” pour l’occasion !

Le rappeur du 93 Vald partage l’histoire de “XEU” et prévoit “XEU 2”...

Un mois après la sortie du clip de “Iencli” signé Vald et Sofiane, extrait du puissant “93 Empire”, Vald annonce la sortie de “XEU 2”. Celui-ci succèdera au projet à succès “XEU” sorti il y a un peu plus d’un an, le 2 février 2018. Il en profite pour sortir une sorte de making-of de “XEU”... pour entrer en profondeur dans son univers.

Couronné d’un double disque de platine, “XEU” mènera Vald à l’AccorHotels Arena le 16 novembre 2019 entre un partenariat avec Havana Club et de nombreuses collaborations musicales, à l’image du track “DeLorean” avec Rim’K. L’auteur de “Désaccordé” aka la morceau le plus écouté sur les plateformes de streaming sur le territoire français en 2018 a donc choisi de partager avec nous l’histoire de la création de “XEU” sous le soleil de la Cité des Anges.

Une production qui s’est déroulée de A à Z dans une somptueuse propriété de Los Angeles, entouré du producteur Seezy, du directeur artistique et manager Merkus, du producteur Tefa et du rappeur Tunisiano, membre de Sniper. Sur les notes des morceaux de “XEU”, on découvre le processus de conception du projet, entre verres, freestyles enragés et écriture musicale. On peut aussi observer l’artiste s’enthousiasmer lors de premières écoutes de titres, tels que “Deviens Génial”...

Le même jour, Vald balance une nouvelle des plus réjouissantes pour sa fanbase sur son compte Twitter. Ce n’est autre que la préparation d’un “XEU 2”, qu’on espère entendre courant 2019, dans les mois qui suivent...



-Anaïs Koopman