Affaire 6ix9ine : il plaide coupable et Snoop Dogg le traite de balance !

6ix9ine accepte de collaborer avec la justice… et Snoop Dogg le charge.

Des éléments ne cessent de s’ajouter à l’affaire Tekashi 69 ! Alors que le détenu a dénoncé il y a quelques jours son co-associé Kooba D dans le cadre de la fusillade visant Chief Keef, il décide ensuite de plaider coupable pour l’intégralité des faits pour lequel il est accusé. Snoop Dogg, quant à lui, revient sur la dénonciation de son pote et le traite de balance.



Ainsi, 6ix9ine aurait accepté un deal avec la justice américaine : il compte plaider coupable au moment de son procès, qui ne se déroulera pas avant septembre 2019. Le rappeur new-yorkais avouera avoir pris part à l’intégralité des faits suivants : braquage, racket, association de malfaiteur, trafic de drogue et possession d’armes.

Plus précisément, 6ix9ine assume donc avoir été impliqué dans le braquage armé d’un membre ennemi des Nine Trey Gangsta Bloods, auquel il confesse également appartenir. Il concède aussi avoir participé, si ce n’est commandité comme prouvé au travers d’une vidéo, à une fusillade sur Chief Keef le 2 juin dernier.



Pour cette liste de faits, l’accusé risque au minimum 47 ans de prison, sauf s’il plaide coupable et choisi de témoigner à l’encontre d’une dizaine des co-accusés. Un choix fait par 6ix9ine pour obtenir une réduction de peine, largement critiqué par Snoop Dogg, qui s’est tout simplement exprimé sur le sujet via une vidéo Instagram en déclarant : “Je ressemble peut-être à ta tante mais ce mec agit comme ta tante qui balance sur les n*****. (...) Ce n***** a décidé de coopérer avec le gouvernement. À mon époque, vous ne pouviez balancer personne.”



Une déclaration parmi d’autres, qui a fait réagir la petite amie de 6ix9ine, qui traite les rappeurs qui parlent contre l’accusé de “pu*** fauchées”. On attend d’autres éléments !

-Anaïs Koopman