Gims ne veut plus être appelé Maître Gims et en profite pour déclarer la suite de ''Ceinture Noire'' !

Petite piqûre de rappel de la part de Gims concernant son appellation… et confirmation de ''Ceinture Noire'' !

Il l’avait déjà annoncé il y a quelques temps : Maître Gims souhaite ne plus se faire appeler ainsi... il laisse le “Maître” de côté et souhaiterait qu’on se contente de “Gims” ! Celui qui ouvre les portes de sa vie privée à la télévision semble assez à l’aise avec sa fanbase pour lui exprimer tout souhait ou envie de changement ! Il en profite aussi pour annoncer la suite de “Ceinture Noire”, dont le premier volet a décroché un disque de diamant en octobre dernier.



Via son compte Instagram, Gims a demandé sans artifice à ses followers de ne plus prononcer le fameux “Maître”, Gims suffisant “largement” d’après les mots de l’ancien membre de Sexion d’Assaut. Ce fameux post contient une surprise en guise de deuxième photo : l’annonce de la partie de 2 de “Ceinture Noire”, au nom de “Transcendance”.



Une nouvelle qui nous laisse penser que l’année 2019 pourrait bien être aussi remplie et mouvementée pour Gims que la précédente… même si on ne connaît pas encore la date de sortie du projet, ni s’il comportera autant de morceaux (quarante !) que le précédent. Quant aux collaborations, elle sont encore un mystère également. On imagine cependant qu’il fera sûrement appel à quelques rappeurs, après le succès de ses collaborations avec Jul sur “Ma Chérie” ou encore avec Soolking et Sofiane dans le morceau “Guérilla” l’année dernière !

-Anaïs Koopman