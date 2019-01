Affaire 6ix9ine : il affirme que son pote Kooba D a shooté sur Chief Keef !

Tekashi 69 tente de se lier avec la justice en dénonçant son associé… concernant la fusillade sur Chief Keef

À mesure que son cas s’assombrit, le rappeur new-yorkais 6ix9ine semble tenter de nouvelles stratégies dans l’espoir de s’en sortir… et va jusqu’à balancer son associé Kooba D en déclarant qu’il aurait visé Chief Keef lors d'une fusillade à la sortie de son hôtel dans les rues de la Grosse Pomme.



Cette fusillade est une des raisons pour lesquelles Tekashi 69 risque la prison à perpétuité, malgré sa tentative de libération sous caution. Alors que Chief Keef était visé, son cousin Tadoe a été touché par les fameux tirs. Ainsi, l’artiste, qui est clairement impliqué dans cette attaque, puisqu’une vidéo dans laquelle il la commandite a été dévoilée, a fait avancer le dossier en communiquant le nom du tireur présumé. Il s’agirait donc d’un ancien associé de 6ix9ine, Kooba D, désormais dans de beaux draps…



On attend la suite concernant le présumé membre du gang des Bloods, qui est écroué pour de nombreuses accusations. Côté musique, son dernier projet “Dummy Boy” a fait des étincelles et l’auteur de "BEBE" serait en pleine création musicale depuis sa cellule. Il fera également partie du double album "LACRIM", signé par le rappeur du même nom et disponible dès le 8 février.

-Anaïs Koopman