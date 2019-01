Date de sortie, cover… Hamza nous dit tout sur son prochain album, ''Paradise'' !

Hamza partage les informations tant attendues sur ''Paradise''...

Le rappeur belge Hamza a su capitaliser sur sa virée dans la Cité des Anges en fin d’année 2018 ! La preuve dans “Paradise”, premier extrait de son prochain projet, qui portera le même nom. Après ce premier teasing californien, Hamza nous en dit plus sur cet album tant attendu, en terme de date de sortie et de cover…

L’artiste a balancé les informations via un post Instagram, simple et efficace. Il légende la cover de “Paradise” de la date à laquelle il verra le jour, le 1er mars prochain précisément. La couverture du projet, quant à elle, est signée Nico Bellagio, beatmaker également originaire de Belgique et aussi le manager et directeur artistique de Hamza.





Ce dernier a choisi d’imager Hamza sous l’eau, lunettes de soleil sur le nez, vêtu d’un t-shirt squelette… une mise en scène qui a droit à son “behind the scenes” en photos, sur le compte Instagram de l’auteur du cliché, titré “Paradise” avec une calligraphie nous rappelant l’alphabet arabe. Retour à ses origines marocaines, à l’occasion de la sortie de son premier album, vraie étape suivant le succès progressif de ses cinq mixtapes, plus particulièrement de “1994”, sortie en octobre 2017.



On attend désormais, outre cette fameuse sortie, la tracklist du projet et la confirmation qu’un featuring avec Jaden Smith en fera bel et bien partie...

-Anaïs Koopman