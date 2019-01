R.Kelly serait déjà dans les starting-blocks pour balancer un nouvel album !

Au coeur de la polémique, R.Kelly semble toujours aussi déterminé à continuer sa carrière musicale !

Plus la peine de revenir sur les faits de l’affaire R.Kelly : depuis le documentaire “Surviving R.Kelly” diffusé sur Lifetime, son futur semble très compliqué, notamment sur le plan musical. Pourtant, malgré les nombreuses dénonciations à son égard, à la fois de la part de victimes présumées et de personnalités publiques, le chanteur de RnB serait prêt à sortir un nouvel album… malgré le fait qu’il ait été lâché par sa maison de disque !

C’est anonymement qu’une source a annoncé cette information pour le peu détonante au magazine américain Billboard : R. Kelly semble encore avoir la motivation de s’investir dans sa carrière musicale, malgré la gravité des faits pour lesquels il est accusé dans le documentaire et attaqué par la justice américaine.

Bien que Sony Music et son label RCA Record aient choisi de le laisse de côté, R.Kelly serait actuellement en recherche d’un distributeur qui saurait passer au-dessus d’un tel contexte… à l’image d’une plateforme de streaming par exemple. Même si on pourrait logiquement penser que les morceaux du chanteurs seraient boycottés par la plupart des internautes, l’album en question pourrait profiter du buzz dont le chanteur fait l’objet sur Internet, puisque ses écoutes avaient décollé sur Spotify à la suite de la diffusion du documentaire… On attend la suite.