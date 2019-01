Lil Pump, ''meilleur lyriciste du rap' '? C’est ce qu’il laisse entendre !

Se déclarant comme ''meilleur lyriciste du rap'', Lil Pump fait le buzz...

Décidément, le mois de janvier 2019 est celui de l’égo dans l’univers du rap américain ! Après la déclaration de Tory Lanez, se qualifiant de “meilleur rappeur vivant”, c’est au tour de Lil Pump de s’auto-proclamer “meilleur lyriciste du rap”... une annonce qui fait du bruit parmi les internautes !



Le fameux auteur du hit "Gucci Gang" a l’air très sûr de lui du haut de ses seulement dix-huit ans. Selon lui, son statut de “meilleur lyriciste du rap” serait même scientifiquement prouvé ! Une manière pour lui de nous donner envie de découvrir son futur projet, “Harverd Dropout”, attendu pour le 22 février prochain ? Dans tous les cas, une énième manière de faire parler de lui… après de nombreux scandales à l’image de l'accusation de racisme, dont son morceau “Butterfly Doors” a fait objet, ou encore de sa dernière arrestation au Danemark en décembre 2018..





Des aléas judiciaires figurant parmi les raisons du retard de la sortie de l’album tant attendu… et ne déstabilisant apparement pas la confiance de Lil Pump en son talent et en sa carrière, si on considère ce tweet surprenant, détrônant en un clic les 2Pac et les Eminem, sans pression !

-Anaïs Koopman