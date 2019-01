Booba-Kaaris : K2A riposte en musique avec ''Octogone'' !

Kaaris balance ''Octogone'' pour répondre à ''PGP'' de Booba

Le conflit sur-médiatisé qui oppose Booba à Kaaris continue à faire du bruit, de manière de plus en plus fréquente ! En l’espace de seulement deux jours, on a eu le temps de penser à l’éventualité de l’annulation du combat, à la confirmation qu’il aura finalement lieu si Kaaris renvoie le contrat comportant ses conditions à Booba et à un retour sur l’origine du clash par Kaaris sur le plateau de C à Vous… mais ce n’est pas tout ! Kaaris balance aujourd’hui le morceau “Octogone”, en guise de contre-attaque envers le Duc et son morceau “PGP”.



Petite piqûre de rappel, Booba avait bien cherché Kaaris en choisissant de sortir ce track inédit dans la nuit du 24 au 25 janvier à minuit, heure à laquelle Kaaris avait prévu de sortir “Or Noir 3”... un morceau qui a dépassé l’ensemble des sons du projet de Kaaris sur le stream.

C’est sûrement la raison pour laquelle Kaaris réplique en partageant “Octogone”, un des septs morceaux bonus ajoutés à la tracklist déjà existante de son projet. Une trap virulente ressort des notes de ce morceau, qui fait bien sûr référence au combat et dont les paroles visent directement B2O et à son label 92i, à l’image de : “Tous à l’hôpital, demandez au 92iTT”. Booba, quant à lui, “attend toujours le contrat pour l’Octogone”...

-Anaïs Koopman