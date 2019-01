Le hit du groupe IAM bientôt vedette d’un film signé Michaël Youn !

''Je danse le MIA'' passera bientôt du stade de hit à celui de film…

Le mythique groupe de hip-hop français continue de briller en 2019 ! Si IAM a atteint l’apogée de son succès dans les années 90, son hit “Je danse le MIA” a su toucher de nombreuses générations et passe encore en soirée… alors pourquoi ne pas en faire un film ? C’est l’idée de Michaël Youn, d’après les informations relayées par le magazine dédié au grand écran “Le Film Français”.

Un projet qui nous inspire, autant de par le synopsis que de par les guest du film. On pourra suivre l’aventure d’un rappeur marseillais des nineties arriver sur la scène du rap français actuel, notamment auprès de l’ovni Jul ! Ce dernier ne s’arrête décidément pas, puisqu’il prépare actuellement un dix-septième album… et vient de sortir le clip bresom de “Pablito”.Un lien entre le passé et le futur du rap, qui devrait nous en faire voir de toutes les couleurs !

Michaël Youn sera accompagné du scénariste Matt Alexander, on attend davantage d’informations quant au reste du casting et à la date de sortie du biopic basé sur le hit des auteurs de "L'École du micro d'argent", attendu par le plus grand nombre…

-Anaïs Koopman