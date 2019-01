6ix9ine n’a pas été libéré sous caution... et c’est à cause d’un de ses avocats !

Du nouveau pour 6ix9ine : on sait pourquoi il n’a pas été libéré sous caution, ou plutôt à cause de qui ! Un de ses avocats est visé…

Si 6ix9ine fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, un de ses avocats au nom de Lance Lazzaro, fait aussi beaucoup de bruit actuellement. Il est en effet suspecté d’un possible conflit d’intérêt pour avoir défendu d’autres accusés de l’affaire, qui n’étaient autres que les leaders de Nine Trey Gangsta Bloods. Ainsi, une autre avocate du rappeur de Brooklyn a déclaré que Tekashi 69 ne serait pas libéré sous caution tant que Lance Lazzaro ne sera pas revenu sur le dossier.

Une conférence “pré-procès” aura donc lieu le 27 février prochain, pour élaborer au mieux le jugement qui permettra de voir plus clair dans le jeu des implications dans l’affaire 6ix9ine - Nine Trey Gangsta Bloods. L’audience de remise en liberté sous caution est officiellement reportée tant que ce point-là ne sera pas réglé, d’après les dires de Dawn Florio, qui devrait devenir l’unique avocate de 6ix9ine, si on retire à Lance Lazzaro son droit de défendre le rappeur à l’issue de cette conférence.



Réponse le 27 février prochain, soit exactement deux mois après la sortie de l’album à succès “Dummy Boy” de 6ix9ine, qui semble continuer à produire des sons entre les murs de sa prison. On le retrouvera également le 8 février prochain dans le double album de Lacrim, qui a dévoilé la tracklist généreuse en featurings de “LACRIM”.