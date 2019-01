Le fils de XXXTentacion est né !

La famille de XXXTentacion annonce la naissance de son fils

Le rappeur originaire de Floride est décédé il y a maintenant sept mois,le 18 juin 2018 plus précisément, laissant derrière lui une ex-petite amie, avec qui il a un lourd passif, enceinte. Jenesis Sanchez a donné naissance à un bébé ce samedi 26 janvier 2019. Une date particulière, puisque son père aurait soufflé ses 21 bougies trois jours avant, soit le 23 janvier 2019, jour durant lequel son featuring avec Lil Wayne "Don't Cry" et sa mixtape posthume "XXXTENTACION Presents: Members Only, Vol. 4" sont sortis.

L’information a été dévoilée par la maman d’XXXTentacion, Cleopatra Bernard, via son compte Instagram. Au travers d’une story, elle s’est contentée d’écrire : “Yume has officially arrived” ("Yume est officiellement arrivé"), pour toute légende d’un emoticon “bébé”. On comprend que le petit garçon, appelé Gekyume Onfroy, est surnommé Yume.

L’équipe du défunt rappeur, quant à elle, s’est également exprimée sur cet évènement dans un communiqué officiel, souhaitant expliquer l’origine du prénom du bébé : “(...) Gekyume’s name is derived from a word X created prior to his passing, which means ‘a different state’ or ‘next’ universe of thought. XXXTentacion specifically chose this name for his first born son; his family is honored to fulfill his wish and shower baby Gekyume with love.” Un annonce qui pourrait être traduite par : “(...) le prénom Gekyume découle d’un mot que X a créé avant de mourir, qui signifie “un état différent” ou un univers de pensée “futur”. XXXTentacion a spécifiquement choisi ce prénom pour son premier fils; sa famille est honorée de satisfaire son souhait et de couvrir le bébé Gekyume d’amour”.

Un beau message, pour l’arrivée au monde de ce nouvel être, nous montrant que malgré le décès de son père, la vie continue.

-Anaïs Koopman