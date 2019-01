Future s’exprime sur la réalité des arnaques de labels envers les artistes !

Un coup de gueule pour Future, en colère contre les labels

Moment promotion pour Future, qui célèbre la sortie de son dernier projet “The WIZRD”, datant du vendredi 18 janvier dernier. Le rappeur américain a naturellement donné de nombreuses interviews ces dernier temps et n’est apparemment pas resté en surface. Il s’est notamment confié sur l’industrie musicale, plus particulièrement les labels en dénonçant leurs escroqueries.



L’artiste s’exprime sur le sujet au moment où son contrat avec le label Epic Records arrive à son terme et qu’il prend son indépendance au sein de sa propre entité, au nom de Freebandz. D’après lui, être propriétaire de l’intégralité de ses créations musicales est d’une importance capitale,“si vos enfants souhaitent profiter de votre musique le jour où vous n’êtes plus là”...





Un conseil en or de la part de l’artiste, qui invite ses pairs à bien se renseigner et définir les conditions du contrat dès le départ et à chaque sortie d’album, si l’on garde quand même l’option label. Des recommandations à suivre surtout lorsque l’on devient populaire puisque toujours d’après Future, la notoriété est “un levier de négociation avec les labels”, qui autorise l’artiste à exiger une transparence sur son contrat et sa situation.

Attention aussi aux charges ajoutées par les labels aux frais des artistes, parfois a posteriori. En bref, Future ne se laisse pas faire et vous invite à le suivre dans cette démarche. Une belle leçon de gestion musicale.

-Anaïs Koopman