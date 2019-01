Booba-Kaaris : la confrontation continue, cette fois-ci en nombre d’écoutes !

Le morceau “PGB” de B2O a de meilleurs résultats que la sortie de “Or Noir 3” de Kaaris… Booba le clashe !

La nuit du 24 au 25 janvier 2019 marque la sortie, prévue depuis longtemps, de l’album “Or Noir 3” de Kaaris… sortie contrecarrée par Booba, qui a décidé, sûrement pas par hasard, de sortir un nouveau single au nom de “PDG” à minuit pile, heure choisie par son rival pour balancer son nouveau projet… Plus délicat encore pour K2A, le titre “PDG” se classe devant son album et le duc en profite pour lui lancer une énième pique !



Cette énième confrontation se base sur le classement “Top 200” Spotify du week-end dernier, dans lequel “PGB” se classe juste au-dessus de trois morceaux extraits de “Or Noir 3” : “Cigarette”, “Chien de la casse” et “Briganté”. Forcément, une occasion pour le roi du clash de chercher Kaaris.





C’est donc à son habitude que Booba a utilisé son compte Instagram pour passer un message de plus à son concurrent, en légendant ironiquement ce fameux classement de : “Dehors la météo affiche Boob’z le météore”, punchline habillée du hashtag provocant : “#faudratasseoirsurmesgenoux”...

Une attaque à laquelle Kaaris n’a pas encore répondu, alors qu’il accuse de son côté Cyril Hanouna de l’avoir piégé jeudi dernier sur le plateau de TPMP en appelant Booba en direct tentant en vain de les réconcilier. Une option plutôt exclue par Kaaris, qui affirme que Booba n’a qu’un objectif : détruire sa carrière. Une affaire qu’on continue à suivre de près.

-Anaïs Koopman