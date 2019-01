Affaire Chris Brown : sa victime présumée sort du silence !

Quelques jours après l’accusation de Chris Brown pour viol, sa victime présumée maintient sa version des faits

L’affaire Chris Brown fait beaucoup de bruit depuis qu’il s’est trouvé en garde à vue suite à la nuit du 15 au 16 janvier dernier, durant laquelle une jeune femme l’a accusé de l’avoir violée à Paris… Finalement, le rappeur a été relâché, visiblement victime d’un coup monté. Malgré ce dénouement, la plaignante maintient sa version des faits, d’après une interview donnée au média Le Parisien.



Alors que l’artiste a vivement réagi sur son compte Instagram en affirmant qu’un tel acte est pour lui “irrespectueux et en contradiction avec (sa) personnalité et (son) éthique”, il compterait également porter plainte contre celle qui l’accuse de viol.



Malgré les insultes dont la plaignante a fait l’objet, notamment lorsque Chris Brown a balancé “cette salope ment” via ses réseaux sociaux (des mots effacés depuis) dès sa sortie de garde à vue, celle-ci affirme avec la même ferveur les faits, dans une interview donnée le 23 janvier dernier.

L’étudiante de vingt-quatre-ans affirme ne pas avoir voulu que cette procédure soit connue, chose faite depuis que le magazine ‘’Closer’’ a fait état de sa plainte. Elle reçoit depuis de nombreuses menaces et une proche de la star lui aurait même proposé un “arrangement” en échange d’un abandon de sa plainte.

La victime présumée aurait refusé l’argent, convaincue qu’elle pourrait avoir gain de cause et souhaitant que “la violence subie n’arrive à aucune fille”. Elle affirme avoir “vécu un cauchemar” lorsque le Chris Brown l’a, toujours selon ses dires, “poussée dans un dressing et violée”.

Difficile de trancher face à ce témoignage, qui dément complètement les théories selon lesquelles la jeune femme ferait partie d’un gang à l’origine de complots, avec comme tout motif l’argent. L’enquête est quant à elle toujours en cours, entre les mains du premier district judiciaire de Paris. Elle s'appuiera notamment sur l’examination médicale dont la jeune fille a fait l’objet après la présumée agression. Affaire à suivre.