Jay-Z et Meek Mill s’impliquent pour une réorganisation de la justice criminelle américaine !

Une nouvelle alliance a été créée entre Jay-Z et Meek Mill pour réformer la justice pénale américaine

“REFORM Alliance”, c’est le nom choisi par Jay-Z et Meek Mill pour leur nouvelle collaboration. Un partenariat qui détonne entre les deux rappeurs, puisqu’il n’est pas musical, mais porte uniquement sur la justice criminelle américaine, que les deux artistes souhaitent réformer ensemble.



Des personnes influentes soutiennent également les rappeurs, notamment épaulés par le fondateur de Galaxy Digital Michael E. Novogratz, ou encore le commentateur et auteur de CNN Van Jones, nommé CEO de REFORM. Accompagnés d’un comité de poids et de nombreux membres, ayant tous donné 50 dollars à la nouvelle organisation pour contribuer à son lancement, Jay-Z et Meek Mill ont pour motif de contrer des lois qu’ils jugent obsolètes et injustes. Ils encourageant notamment une révision des périodes de probation et de la libération conditionnelle.

Cette initiative a été prise suite à l’emprisonnement de Meek Mill en novembre 2017, pour une violation de probation, défendue par Jay-Z, Van Jones, Michael Rubin (Philadelphia 76ers, Fanatics) et Robert Kraft (New England Patriots), tous deux égalements membres importants du conseil de REFORM. Meek Mill a ainsi déclaré que créer l’alliance REFORM était une des choses les plus importantes qu’il ait faites dans sa vie. Il a ajouté à l’intention des personnes qualifiant son cas d’injuste, qu’il y avait “des millions de personnes traitant avec des situations pires et enfermés dans le système (pénal) sans avoir commis de crime”.

Un nouveau projet qui risque de faire parler de lui. On est curieux de voir quelle sera la portée de cette nouvelle alliance, dont les fondateurs semblent déterminés à faire bouger les choses !

-Anaïs Koopman