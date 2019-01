Lacrim dévoile la tracklist de son prochain album, un projet truffé de featurings français et internationaux !

Plein de surprises, Lacrim partage la tracklist de son futur projet avec 6ix9ine, Snoop Dogg, Soolking et French Montana parmi d’autres !

Lacrim continue de teaser son double album “LACRIM”, sur lequel il a déjà communiqué, notamment en en dévoilant les covers félines récemment ! Il nous balance la tracklist du projet via un post Instagram, double opus qui s’annonce très riche en featurings, puisqu’il laissera sa place à des artistes à la fois français et internationaux tels que Soolking, French Montana, 6ix9ine et Snoop Dogg…

Le projet en question sortira le vendredi 8 février prochain et nous offrira deux fois dix morceaux, avec un total de dix collaborations allant de 6ix9ine à Soolking, en passant par French Montana, Kayna Samet, Snoop Dogg, Rick Ross, M Huncho, 3robi, Oxmo Puccino et Cheb Mami.



Une belle place au rap américain dans ce projet, sûrement inspiré par le succès de certaines collaborations antérieures de Lacrim avec des artistes internationaux, à l’exemple du fameux “A.W.A” feat. Lacrim. Comme un hommage à son profil multiculturel, notamment lié à ses origines algériennes, qu'il honore en invitant le chanteur algérien Cheb Mami, le rappeur français laisse aussi de l’espace au néerlandais 3robi et à l’anglais M.Huncho sur “LACRIM”.

Un projet plein de diversité qui nous séduit d'avance et qu’on attend avec la plus grande impatience.

-Anaïs Koopman