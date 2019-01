Mais... où est Damso ?

Il semblerait que Dems ait disparu d’Instagram !

Tant de mystère autour de Damso ! Le rappeur belge dont la musique a été récemment couronnée d’un single d’or pour “Silence” avec Angèle et d’un single de platine pour “Smog” ne semble pas pressé de continuer la course folle vers les multiples certifications ! Dems semble tenir parole depuis qu’il a décrété souhaiter faire une pause et a depuis supprimé toutes ses photos Instagram…

Il avait déjà semé le doute mi-décembre dernier, en remerciant ses fans du soutien apporté depuis son premier album, avant d’annoncer son projet d’aller “partager cette expérience en Afrique, au Canada et ailleurs”... et de signer son post de : “à un d’ ces quatre”. Depuis, le rappeur n’a partagé que des images avec son fils ou ses fans sur le territoire africain, souvent légendées de la fameuse décision de “vivre un peu”.

Finalement, ce break semblerait ne pas être juste une phase pour l’artiste, qui a finalement acté ce choix de prendre du recul en supprimant l’intégralité de ses posts Instagram. L’obscurité est toujours présente concernant le futur de Damso et de sa carrière, alors que celle-ci est au sommet, notamment après que son dernier album “Lithopédion” ait atteint la certification de disque de platine… On attend un signe du rappeur pour connaître ses réelles intentions et savoir un peu plus à quoi s’attendre !