Roméo Elvis a lancé une pétition en Belgique pour minimiser l’utilisation des bouteilles en plastique, au profit de la gourde

Le rappeur belge Roméo Elvis lance une pétition, en ligne depuis le 15 janvier, pour favoriser l’installation de points d’eau et la distribution de gourdes dans les écoles

Disponible sur la plateforme de pétitions Change.org, la pétition à l’initiative du rappeur Roméo Elvis recueille de plus en plus de signatures depuis son lancement le 15 janvier dernier, en faveur de l’amoindrissement de l’utilisation de bouteilles en plastiques, qui seraient remplacées par des gourdes distribuées au sein des écoles belges et de davantage de points d’eau.

Il a commencé par instaurer une sorte de #magourdeamoi challenge dans le cadre de ses stories Instagram, incitant ses followers à balancer leurs photos de gourdes, motivés par la remarque de Roméo Elvis, entre ironie et vérité : "Si t'utilises des bouteilles en plastique t'es raciste, homophobe sexiste et méchant envers la planète".

Visiblement touché par le nombre de personnes jouant le jeu, l’artiste a finalement continué à défendre sa nouvelle cause via la pétition lancée dans le but de “cesser avec l’utilisation intempestive des bouteilles en plastique”, selon son tweet sur le sujet. Plus de 14 000 signatures ont déjà été réunies en faveur de la gourde en Belgique, ce qui motive Roméo Elvis a faire de même en Suisse et en France ! Chapeau.

Vous pouvez signer la pétition juste ici.