Affaire R.Kelly : Post Malone, son manager et Dave Chappelle réagissent

R.Kelly : son manager se rend à la police, Post Malone et Dave Chappelle l'attaquent dans des réactions chocs !

R.Kelly devient de plus en plus isolé dans le cadre des nombreuses accusations d’abus sexuels dont il a dernièrement fait l’objet, notamment depuis la diffusion du documentaire “Surviving R.Kelly” sur la chaîne de TV américaine “Lifetime”.

En effet, alors que son label a récemment suspendu son droit de délivrer de nouveaux morceaux jusqu’à nouvel ordre, c’est au tour de son ancien manager James Mason de se rendre à la police hier, en Georgie, après avoir reçu un mandat d’arrestation pour menaces et actes terroristes. Mason aurait notamment menacé la famille d’une victime probable de R.Kelly, Jocelyn Savage.

De son côté, le rappeur et chanteur américain Post Malone s’est aussi exprimé sur les actes dont est accusé R.Kelly, avec un avis bien différent que celui de French Montana qui semblait au premier abord soutenir R.Kelly, avant de revenir sur ses paroles. En restant très expéditif, Post Malone a donc balancé : “Je n’en ai aucune idée… Apparemment, il a fait beaucoup de m*rdes” quand on l'a questionné sur l'affaire R.Kelly.

Enfin, le célèbre humoriste Dave Chappelle s’est exprimé après un énorme malentendu, survenu depuis la diffusion des premiers épisodes du documentaire choc. En effet, Dave Chappelle a réalisé et diffusé des vidéos humoristiques sur le cas et les pratiques de R.Kelly au sein de son “Chappelle’s Show”, dernièrement mais aussi depuis des années.

Après avoir été fortement critiqué pour avoir “normalisé” les actes de R.Kelly, le co-créateur de la chaîne Neal Brennan a défendu leur cause en définissant de nouveau le principe de la comédie, étant pour lui une manière d’observer les choses et de se moquer des faits.

Une affaire qui continue à faire beaucoup de bruit !