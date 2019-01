Lacrim prévoit de balancer un double album et partage avec nous deux covers félines pour l’occasion !

Du lourd arrive pour Lacrim, qui prévoit un double album qui s’intitulera “Lacrim” et en dévoile les deux covers

“Lacrim”, c’est le titre choisi par le rappeur pour son nouveau projet à venir, qui sera en réalité un double album… après la sortie de son dernier album “R.I.P. R. O 3”, disponible depuis le 17 novembre 2017.

L’année 2018 a donc été plutôt calme pour l’artiste, qui en apparence n’a sorti que quelques morceaux en solo… alors qu’il était en pleine préparation de ce nouveau projet, qui comportera de nombreux sons inédits ! Une annonce qui a été faite par le rappeur lui-même via son compte Instagram.



C’est à travers deux posts distincts, soit un par album, que Lacrim nous présente son projet. Dans le premier post, focus sur la “Part. 1”, il annonce qu’il se confiera sur son enfance et ses “16 à 20 ans (...) derrière les barreaux”. Un message accompagné de la première cover, un bébé tigre dans une cellule, référence à son histoire.

Dans le second, qui présente la “Part. 2” du projet, Lacrim nous présente un lion dans une chambre luxueuse, qui mange, enfin, à sa faim, même s’il affirme avoir “toujours cette dalle” qu’il avait à seize ans, malgré le succès qu’il connaît aujourd’hui. Il accompagne cette image déjà bien explicite d’un texte aux mots tout aussi bien choisis, plein de maturité sur le lien entre la galère de son enfance et adolescence et sa niaque et réussite actuelles.



On a hâte de découvrir l’intégralité du double album “Lacrim” le 8 février prochain, sur lequel plane encore le doute, quant à sa tracklist et les invités du projet.