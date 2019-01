Affaire R.Kelly : Nas affirme que Jay-Z était au courant de ses ''activités'' et Chance The Rapper et Céline Dion retirent leurs collaborations des plateformes de streaming !

C’est au tour de Nas, de Chance The Rapper et de Céline Dion de tourner le dos à R.Kelly... en mentionnant Jay-Z, qui aurait tout su des faits dont il est accusé !

L’affaire R.Kelly continue à faire du bruit ! Après les interventions de John Legend et Lady Gaga, entre autres personnalités publiques, c’est au tour de Nas, de Chance The Rapper et de Céline Dion de s’exprimer et d’agir sur la question, en pleine polémique. Nas a donc balancé le fait que Jay-Z serait au courant des faits pour lequel R.Kelly est actuellement poursuivi, alors que Chance The Rapper et Céline Dion, quant à eux, ont choisi de supprimer leurs collaborations avec l’accusé des plateformes streaming.

Retour sur la réaction de Nas, qui date en réalité de 2002, année à laquelle il avait donné une interview au micro de l’animatrice de talk-show américain Wendy Williams… et dans laquelle il a affirmé être au courant, tout comme Jay-Z, des relations illicites de R.Kelly avec des mineurs. A l’époque, Nas avait déjà exprimé le fait que selon lui, R.Kelly avait besoin d’aide à ce niveau.

Du côté de Chance The Rapper, le rappeur et chanteur américain a choisi de radier son projet “Somewhere In Paradise” en partenariat avec R.Kelly des plateformes de streaming Apple Music et Spotify. Même si le projet reste diffusé sur YouTube et SoundCloud, il s’agit d’une façon très claire de la part de l’artiste de montrer son opinion sur l’affaire R.Kelly.

Pareillement à Chance The Rapper, Céline Dion a aussi supprimé son morceau “I’m Your Angel” en feat. avec R.Kelly, datant de 1998 des services de streaming. Chance s’est même excusé sur son compte Twitter auprès des victimes de R.Kelly, pour avoir travaillé avec lui et avoir mis du temps à rebondir sur l’affaire.