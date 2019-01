La Saison 2 de ''The Most Expensivest'' est de retour sur Viceland avec 2 Chainz !

Viceland continue à nous balancer les expériences les plus chères de 2 Chainz, dans la saison 2 !

L’émission TV "The Most Expensivest", hébergée par le rappeur 2 Chainz sur la chaîne Viceland, continue ! Débutée en 2017 avec une première saison, elle revient sur nos écrans dès ce soir à partir de 22h, avec l’épisode deux de la second saison, intitulé “High end love” (“l’amour haut de gamme") par Tity Boi.

Rappelons le concept de l’émission : le rappeur et acteur américain 2 Chainz teste les objets et services les plus chers et partage son aventure luxueuse avec nous. Dans le prochain épisode, dont un extrait a été dévoilé, il sera accompagné du rappeur américain Wale et rencontrera une “entremetteuse de luxe” au nom de Amy Anderson, qui demande des frais d’adhésion allant de 15 000 à un demi-million de dollars $ à ces coeurs à prendre...

Est-ce que 2 Chainz et Wale trouverons l’amour grâce aux services de médiation de ce cupidon moderne ? Vous le saurez ce soir sur Viceland TV, à partir de 22 heures, à travers un deuxième épisode qui s’avère plein d’émotions !