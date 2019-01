Kaaris explique l'absence d'une collaboration avec Rohff pour son projet ''Or Noir 3'' !

''Or Noir 3'', le prochain projet de Kaaris, n’incluera pas la voix de Rohff ! Kaaris donne les raisons...

Aussitôt la tracklist de son prochain projet “Or Noir Part.3” dévoilée, Kaaris fait l’objet d’interrogations de la part de ses fans, qui se demandent pourquoi Rohff ne figure pas sur celle-ci. Disponible le 25 janvier prochain, l’album en question n’incluera en effet pas la voix de Rohff, mais bien celles de SCH, de Fianso et de Mac Tyer.

Face à ces nombreux questionnements, Kaaris s’est exprimé sur l’annulation d’une collaboration très attendue sur le projet, avec Roh2Guerre...lors d’une interview donnée à SCUD TV.



Les rumeurs de tensions entre les deux intéressés, ont été démenties par Riska, qui a affirmé la chose suivante : “Il s'est rien passé du tout, on a fait un featuring ensemble et après, on s'est pas trop entendus sur le morceau et je l'ai gardé pour moi. C'est tout. Rohff, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, un artiste établi, une légende du rap français.”

Ainsi, Kaaris n’est pas impliqué dans un autre clash que celui qui le lie actuellement à Booba, avec qui il est encore question qu’il se batte pour une grosse somme d’argent en avril prochain…

Peut-être qu’un jour, Kaaris et Rohff, deux rappeurs en très bons termes, s’entendront sur un autre son !