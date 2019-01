La carrière de Joey Badass arrive à son terme !

Lil Uzi Vert n’est pas le seul à arrêter la musique, puisque Joey Badass nous dit aussi au revoir…

Celui qui avait notamment collaboré avec XXXTentacion en mars dernier sur le freestyle “King’s dead” (“le roi est mort”) nous annonce que c’est sa carrière musicale, cette fois-ci, qui y passe !



Une annonce faite à la même période que le rappeur américain Lil Uzi Vert par le rappeur new-yorkais...qui va sûrement attrister bon nombre de fans ! Le motif de son retrait de la scène de rap américain est cependant distinct de la raison à moitié exprimée par Lil Uzi Vert pour expliquer sa décision.

Du haut de ses 23 ans seulement, Joey Badass a donc annoncé qu’il ne sortirait plus d’album via un post Instagram : une photo du rappeur sur scène, légendée de ces mots : “my last album was my last album. I’m a CEO now.” (“mon dernier album était mon dernier album. Je suis PDG désormais”), mentionnant ainsi son dernier projet “All-Amerikkkan Bada$$”, sorti en 2017.





Joey Badass souhaiterait donc se concentrer sur son business, en tant que propriétaire et gestionnaire de son propre label ainsi que de sa propre marque d’habits...une décision qu'il a l’air d’avoir prise après une sérieuse réflexion, puisqu’il avait déjà tweeté son envie de prendre du recul avec le rap l’été dernier. On espère que le rappeur s'épanouira dans la gestion de ses affaires !