Lil Uzi Vert met fin à sa carrière !

Une annonce de Lil Uzi Vert attriste ses fans : il arrête la musique !

Le rappeur pennsylvanien Lil Uzi Vert décide de stopper sa carrière dans la musique, après trois ans de succès dans le rap game américain. Toujours plein de surprises, le rappeur, qui avait balancé le single "420 in London" aux côtés de Pressa en octobre dernier, a annoncé cette triste nouvelle sur ses réseaux et a même fait disparaître tous ses sons !



L’artiste, qui ferait régulièrement des dépressions, sûrement après être autant exposé et fatigué, souhaiterait revenir à l’année 2013, avant la tempête dans laquelle le succès l’a entraîné...comme mentionné sur son compte Twitter.





Lil Uzi Vert souhaiterait être “normal” et n’a pas oublié de remercier ses fans et ceux qui l’ont soutenu depuis le début de son aventure dans le monde de la musique. On ne sait pas si cela a été une décision sur un coup de tête, ou mûrement réfléchie.



On attend de voir si Lil Uzi Vert changera ou non d’avis, même si ça n’a pas l’air d’être le cas pour l’instant, quand on lit la détermination de l’artiste dans ses messages...