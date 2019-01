Shay continue de teaser son retour avec ''Cocorico'' !

Découvrez le dernier clip de Shay : Cocorico

Après Jolie, Shay revient avec le clip inédit de Cocorico. La Jolie Garce divulgue un clip mêlant style sexy et chic, vie rurale et urbaine, sans oublier l’abondance de l’argent, en effet, des billets de cent euros sous toutes les forme à en perdre la tête.

Un titre dansant mélangeant sonorités pop, hip-hop et afro, la rappeuse se dévoile plus séductrice que jamais, domptant les hommes et sachant ses objectifs.

Shay fait son grand retour en 2019, elle compte bien reprendre son trône sur le rap game francophone. Bien qu’elle ne soit plus dans le 92i, label de Booba, l’artiste reste reconnaissante envers le Duc de Boulogne.

Un nouveau départ où Shay casse les codes et ose tout, une féministe dans le game qui sait s’imposer en ne mâchant pas ses mots.