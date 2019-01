Mactyer, Fianso, SCH : Kaaris nous dévoile la tracklist de ‘’Or Noir Part. 3’’ !

K2A nous a révélé la tracklist du troisième volet de "Or Noir" disponible le 25 janvier prochain ; Mac Tyer, Fianso et SCH seront de la partie !

Après nous avoir dévoilé les singles Livraison et Débrouillard ces dernières semaines, Kaaris nous révèle aujourd’hui la tracklist de son prochain album : Or Noir Part. 3.

En plein clash avec son ennemi de toujours Booba ; Kaaris continue de teaser la sortie de Or Noir Part. 3 qui sortira le 25 janvier prochain. Alors que le duc de Boulogne vient de poster une vidéo sur son Instagram dans laquelle il annonce que son combat contre l’auteur de ‘’Tchoin’’ aura lieu le 5 avril à Bruxelles ; Zongo le Dozo vient de lâcher sur ses réseaux sociaux la tracklist de son projet.

Très attendu, cet album sera composé de 15 morceaux, dont deux en collaboration ; Mac Tyer et Fianso seront ainsi présents sur Brigante et le marseillais SCH sur le morceau Cigarette.

Les attentes des fans sont énormes vis-à-vis de cette troisième partie de Or Noir ; nombreux ont été déçus par le coté planant de Débrouillard, s’attendant à un morceau plus énervé, digne de ses anciens sons tels que Bouchon de Liège ou encore plus récemment Blow.

Il faudra donc attendre jusqu’au 25 janvier prochain pour savoir quelle direction artistique le rappeur de Sevran à voulu suivre pour cette troisième partie et en attendant sa sortie, on vous laisse (re)découvrir son dernier clip : Débrouillard.