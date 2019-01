A$AP Rocky balance un son inédit lors de ses concerts : ''Babushka'' !

On vous laisse découvrir le nouveau titre de A$AP Rocky intitulé ''Babushka'', en live

Il a balancé son dernier album “Testing” l’été dernier et trouve actuellement en pleine tournée, intitulée “Injured Generation”. Le rappeur new-yorkais A$AP Rocky a surpris son public en interprétant le morceau inédit “Babushka” (“grand-mère”, en russe).

Joué pour la première fois lors d’un concert donné dans la ville de Minneapolis aux États-Unis, durant lequel il a mis le feu en intégrant des voitures sur la scène et enfilant un masque durant sa performance, le morceau-surprise a fait le buzz et a été partiellement filmé, nous permettant d’en découvrir quelques notes et punchlines !

Un banger, dont le nom pourrait être inspiré du foulard Gucci aux allures de “grand-mère russe”, qu’il avait notamment porté en novembre à l’occasion du LACMA Art+Film Gala à Los Angeles et qui semble être un de ses accessoires de mode phares en ce moment…



Un morceau qui nous donne encore plus envie de découvrir le projet intitulé “WANGSAP”, qui semble se préparer entre A$AP Rocky et Tyler, The Creator...sur lequel un suspense lourd pèse encore aujourd’hui ! Un premier featuring nommé “Potato Salad” a été partagé l’été dernier, premier teasing du projet tant espéré. On attend d’en savoir plus.